Auto wird in Wemding zerkratzt

Zwischen Donnerstagabend um 18 Uhr und Samstagmorgen um 7.15 Uhr ist ein geparktes Auto in Wemding erheblich beschädigt worden. Das Auto stand am rechten Fahrbahnrand in der Polsinger Straße 10. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. An dem beschädigten Auto wurde die linke Seite zerkratzt. Der Schaden beläuft sich auf rund 3000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Donauwörth Tel.: 0906/706670 zu melden. (AZ)