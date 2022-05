Autofahrer in Wemding mit fast einem Promille am Steuer

Die Polizei hat in Wemding einen betrunkenen Pkw-Fahrer gestoppt. Der sagte, er habe nur "ein Bier" getrunken.

Die Polizei hat in der Nacht auf Freitag in Wemding einen betrunkenen Autofahrer erwischt. Die Streife hielt den 41-Jährigen gegen 23.30 Uhr in der Harburger Straße an. Bei der Verkehrskontrolle bemerkten die Beamten Alkoholgeruch. Der Fahrer räumte ein, "ein Bier" getrunken zu haben. Dies entsprach jedoch offensichtlich nicht der Wahrheit. Ein freiwilliger Alkomattest vor Ort ergab einen Wert von annähernd einem Promille.

Die Polizei untersagte dem Mann die Weiterfahrt und stellte sein Fahrzeug an einem geeigneten Ort ab. Eine gerichtsverwertbare Atemalkoholmessung in der Polizeiinspektion Donauwörth bestätigte das Ergebnis des Vortests. Den 41-Jährigen erwartet nun ein Bußgeldverfahren mit Fahrverbot. (AZ)