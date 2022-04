Autofahrer muss Traktor ausweichen: Unfall bei Wemding

Nach einem Unfall auf der Staatsstraße zwischen Wemding und Fessenheim bittet die Polizei um Hinweise. Ein Autofahrer muss einem Traktor ausweichen.

Die Polizei sucht nach einem Unfall, der sich auf der Staatsstraße zwischen Wemding und Fessenheim ereignet hat, nach einem der Beteiligten und nach möglichen Zeugen. Das Unglück passierte am Donnerstag gegen 14.30 Uhr.

Laut Polizei war ein junger Mann mit seinem Auto in Richtung Wemding. In der Kurve kurz vor dem "Kranichholz" kam ihm ein grüner Traktor ohne Anhänger entgegen, der die Kurve schnitt und nach links auf die Gegenfahrbahn geriet. Der Pkw-Fahrer musste nach eigenen Angaben ausweichen und streifte mit seinem weißen VW Up die Leitplanke, wodurch an dieser und seinem Pkw ein Schaden von über 3000 Euro entstand. Ob der Traktorfahrer dies bemerkt hat, ist nicht bekannt. Zur Kollision zwischen den Fahrzeugen kam es jedenfalls nicht.

Zum Unfallzeitpunkt waren auf dem Abschnitt wohl mehrere Fahrzeuge unterwegs. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Inspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. Telefon: 0906/706670. (AZ)