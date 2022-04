Autofahrer nimmt Seniorin in Wemding die Vorfahrt

Einen Schaden von mehreren tausend Euro hat am Montagnachmittag ein junger Mann in Wemding produziert. Der Fahrer nahm einer Seniorin die Vorfahrt.

Weil er ein vorfahrtsberechtigtes Auto übersehen hatte, hat ein 21-Jähriger in Wemding einen Unfall mit mehreren tausend Euro Schaden verursacht. Der junge Mann war am Montagnachmittag laut Aussage der Polizei mit seinem Opel auf der Staatsstraße von Amerbach in Richtung Wemding unterwegs und wollte nach links in die Bahnhofstraße Richtung Ortsmitte abbiegen.

Mann übersieht die vorfahrtsberechtigte 60-Jährige: Zusammenstoß

Beim Abbiegen nach links – geregelt durch das Verkehrszeichen "Vorfahrt achten" – übersah der Autofahrer den von links kreuzenden und damit vorfahrtsberechtigten VW einer Seniorin. Mit seiner Fahrzeugfront prallte der 21-Jährige gegen die Fahrerseite der 60-Jährigen. Die Fahrer blieben unverletzt. Beide Wagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Laut Polizei entstand an beiden Fahrzeugen ein Schaden von jeweils circa 7500 Euro. (AZ)