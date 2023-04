Autofahrer ohne Führerschein ergreift die Flucht

Ein 33-Jähriger sollte kontrolliert werden. Er missachtete aber die Haltesignale der Polizei - wie sich später herausstellte aus gutem Grund.

Am Donnerstagnachmittag gegen 17.30 Uhr wollte eine Zivilstreife der PI Donauwörth in der Adalbert-Stifter-Straße in Wemding den Fahrer eines Kleinwagens kontrollieren. Der Mann allerdings folgte den Anhaltesignalen nicht und flüchtete vor den Beamten. Die Polizisten verfolgten das Auto und stellten den 33-jährigen Fahrer wenig später im Stadtgebiet Wemding. Er räumte ein, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Die polizeiliche Folge waren eine Strafanzeige sowohl gegen den 33-Jährigen als auch gegen die Halterin des Pkw, die die Fahrt zuließ. (AZ)