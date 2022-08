Autofahrerin tankt in Wemding, zahlt aber nicht

Eine Frau tankte in Wemding, beglich aber die Rechnung von mehr als 70 Euro nicht.

Eine Betrugsanzeige eingehandelt hat sich eine Frau, die am Sonntag in Wemding ihr Auto betankt hat, dann aber die Rechnung nicht bezahlte. Nach Angaben der Polizei füllte die 43-Jährige gegen 13 Uhr zunächst den Tank ihres Pkw mit 39 Litern Superbenzin. Kosten: 70,36 Euro. An der Kasse funktionierte aber die EC-Karte der Kundin nicht. Sie drehte sich um, ging zu ihrem Wagen zurück und fuhr weg. Anhand des Kfz-Kennzeichens konnte die Verdächtige ermittelt werden. (AZ)