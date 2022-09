Autos krachen beim Abbiegen zusammen: hoher Schaden

Ein Monheimer übersah in Wemding eine Autofahrerin und verursachte einen Schaden im fünfstelligen Bereich.

Ein 68-jähriger Monheimer war am Mittwoch, 7. September, gegen 13.30 Uhr auf dem Stadelweg in Wemding unterwegs. Er wollte an der dortigen Kreuzung Richtung Kehläcker nach links abbiegen und übersah dabei den entgegenkommenden Wagen einer 75-jährigen Wemdingerin. Die Autos kollidierten daraufhin miteinander. Der 68-jährige Unfallverursacher blieb laut Angaben der Polizei unverletzt, die 75-Jährige wurde mit diversen leichten Verletzungen in die Donau-Ries-Klinik in Donauwörth eingeliefert.

An den Autos entstand durch die Kollision ein Schaden von etwa 18.000 Euro. Gegen den 68-jährigen Monheimer wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung eingeleitet. (AZ)

Lesen Sie dazu auch