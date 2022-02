Wemding

vor 38 Min.

Wemdinger Altstadt bekommt Bänke, Pflanzküble und Strandkörbe

Im Johannisgraben in Wemding will die Stadt drei Strandkörbe aufstellen, um die Aufenthaltsqualität zu verbessern. Weitere Maßnahmen sind nun ebenfalls beschlossen.

Plus Die Stadt Wemding möchte die Aufenthaltsqualität im historischen Zentrum mit einer Reihe von Maßnahmen verbessern. Hohe Zuschüsse gibt es dafür vom Staat.

Von Wolfgang Widemann

Die Wemdinger Altstadt hat schon allein durch ihre gut erhaltene mittelalterliche Struktur einiges zu bieten. Nun will die Kommune die Aufenthaltsqualität im historische Zentrum und dessen direkter Umgebung mit einer Reihe von Investitionen erhöhen. Mancher könnte angesichts des ein oder anderen Vorhabens - dazu gehören beispielsweise in Tröge gepflanzte Bäume und mehrere Strandkörbe - etwas verwundert die Stirn runzeln, doch die Mitglieder des Stadtrats waren höchst angetan, als sie Aufträge mit einem Gesamtvolumen von rund 150.000 Euro vergaben. Die gute Laune lag nicht nur an der Überzeugung, dass die Maßnahmen den Ort verschönern, sondern auch daran, dass die Kommune nur einen kleinen Teil der Kosten selber bezahlen muss.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen