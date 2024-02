Wemding

Bald mehr Sonnenstrom in der Wemdinger Altstadt?

Plus Aus Denkmalschutz-Gründen gibt es im Zentrum von Wemding bisher nur wenige PV-Anlagen. Dies will die Stadt ändern und könnte damit Vorreiter in Schwaben sein.

Von Wolfgang Widemann

Photovoltaik-Platten auf Dächern sind fast schon Standard. Kaum ein Häuslebauer verzichtet angesichts der hohen Energiekosten auf den Sonnenstrom. Viele Eigentümer von älteren Gebäuden rüsten mit solchen Anlagen nach, um ihren Beitrag zur Energiewende zu leisten. Doch wer in einem historischen Ortskern lebt, hat es da nicht so leicht. Ein gutes Beispiel dafür ist Wemding. Im Zentrum ist die mittelalterliche Grundstruktur erhalten, weshalb die komplette Altstadt denkmalrechtlich als ein Ensemble betrachtet wird. Dies hat Einschränkungen bei der Photovoltaik zur Folge - und sorgt bei Betroffenen für Frust. Deshalb will die Kommune jetzt als erste in Schwaben einen Weg finden, wie auch in diesem Bereich mehr alternativer Strom erzeugt werden kann.

Rund 400 Gebäude stehen in der Wemdinger Altstadt. PV-Anlagen existieren nur auf einigen wenigen Anwesen, deren Dächer nicht einsehbar sind. Laut Bürgermeister Martin Drexler liegen der Stadt diverse Anträge von Privatleuten vor, die Solarstrom produzieren wollen, aber nicht dürfen. Das Landratsamt als Untere Denkmalschutzbehörde verweigere ihr Einverständnis. Andererseits wurde im vorigen Jahr das bayerische Denkmalschutzgesetz geändert. Demnach soll es leichter möglich sein, auf denkmalgeschützten Bauwerken oder in Ensemble-Bereichen die Dächer mit Modulen zu bestücken.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

