Bald steigt wieder der Martinimarkt in Wemding

Am Sonntag finden in der Wallfahrtsstadt allerlei Aktionen statt. Was Besonderes geboten ist.

Zu einem Treffpunkt für die Menschen eines weiten Umlandes soll der Herbstmarkt werden, der am kommenden Sonntag in Wemding abgehalten wird. Fieranten bauen ihre Stände auf, die Fachgeschäfte halten von zwölf bis 17.30 Uhr verkaufsoffen. Die Organisatoren wollen an diesem Tag auch den Startschuss für den Wemdinger Heimatgutschein geben, der als neues Projekt entwickelt wurde.

„In Zeiten des immer stärker werdenden Online-Handels und dem Sterben von Geschäften in den Innenstädten, wollen wir den Heimatgutschein anbieten“, heißt es dazu vom Gewerbeverband Wemding. Dort ist man überzeugt, dass der Heimatgutschein sich bestens als Geschenk für alle Anlässe eignet.

So funktioniert der Heimatgutschein in Wemding

Das Prozedere ist einfach: Die Kunden legen ihren Gutschein an der Kasse vor und können diesen ganz oder teilweise für ihren Einkauf einlösen. Offizielle Verkaufsstellen sind die Wemdinger Geldinstitute sowie die Tourist-Information. 20 Heimatgutscheine werden am Marktsonntag außerdem verlost. Bei einem Einkauf an diesem Tag erhalten die Kunden ein Glückslos. Es nimmt an der Verlosung von Heimatgutscheinen teil. Die Fieranten werden ihre Stände am Sonntag bereits ab neun Uhr öffnen.

„Das ist nicht alles selbstverständlich“, sagt Bürgermeister Martin Drexler und setzt noch einen drauf: Der Martinimarkt ist auch der Verkaufsstart des neuen Fairtrade-Adventskalenders. Die Auflage ist limitiert. (bih)

