Wemding

vor 50 Min.

Balkon-PV-Anlagen: Förderprogramm in Wemding ist gefragt

Plus Stadträte in Wemding geben Zuschüsse für fast 40 Kleinst-PV-Anlagen frei. In der Altstadt gibt es eine Auflage.

Von Wolfgang Widemann Artikel anhören Shape

Die Stadt Wemding hat vor ein paar Wochen ein Förderprogramm für sogenannte Balkon-Photovoltaikanlagen aufgelegt. Die Resonanz aus der Bevölkerung ist groß. Der Grundstücks-, Bau- und Werksausschuss des Stadtrats gab nun zahlreiche Zuschüsse frei.

Im Sommer beschloss der Stadtrat, Bürgerinnen und Bürgern eine freiwillige Leistung zu gewähren, um private Maßnahmen zur Reduzierung der Kohlenstoffdioxid-Belastung zu unterstützen und einen Beitrag zur Versorgungssicherheit beim Strom zu leisten. Konkret: Wer sich eine PV-Kleinstanlage anschafft, erhält unter bestimmten Bedingungen Geld von der Kommune. Zu den Vorgaben gehört, dass erst nach der Zusage für die Förderung auch der Auftrag vergeben werden darf. Anträge sind per Formblatt beim Bauamt einzureichen. Die Balkonmodule müssen mindestens zehn Jahre auf dem Grundstück, das im Antrag genannt wird, in Betrieb sein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen