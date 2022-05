Wemding

09:45 Uhr

Beim Bezirksschützentag in Wemding wird das Miteinander betont

Plus In Wemding treffen sich die Abordnungen von Hunderten von Schützenvereinen. Karl Schnell gibt sein Amt als Bezirksschützenmeister ab.

Von Helmut Bissinger

Es könnte sein, dass am Sonntag einige Langschläfer in der Wemdinger Altstadt unsanft geweckt wurden. Mit Pauken und Trompeten, begleitet von Böllerschüssen und in heiterer Stimmung zogen die Abordnungen von Hunderten Vereinen im schwäbischen Schützengau von der Kirche St. Emmeram zur Stadthalle. Es war die seit Langem größte Schützenparade in Schwaben: Zwei Jahre hatte man den Bezirksschützentag pandemiebedingt nur in kleinerem Rahmen feiern können – jetzt dafür umso feierlicher.

