Beinahe-Katastrophe in Wemding

Im Wohnkomplex für altersgerechtes Wohnen bricht ein Brand aus. Auslöser ist etwas vermeintlich Ungefährliches. Was passiert ist am Samstag in Wemding.

Eine 85-jährige Bewohnerin des Wohnkomplexes für altersgerechtes Wohnen in der Spitalgasse in Wemding entging nur knapp einer Katastrophe. Die fast erblindete Wemdinger nahm am Samstagmittag Brandgeruch und Hitzeentwicklung in ihrer Wohnung wahr. Zudem ging plötzlich der installierte Brandmelder los.

Durch den Rauchmelder wurden auch andere Bewohner des Wohnkomplexes auf den Brand aufmerksam - ein 59-Jähriger konnte den Brand mittels Feuerlöscher sofort vollständig ablöschen. Wie sich später herausstellte ging der Brand von einem defekten Toaster aus, welcher zwar angesteckt, jedoch nicht in Betrieb war. Die 85-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt und konnte bei ihrer Tochter unterkommen. In der Wohnung entstand an der beschädigten Küchenzeile ein Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Die Feuerwehr Wemding war mit insgesamt 50 Kräften im Einsatz. (AZ)

