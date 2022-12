Junger Wemdinger macht Praktikum bei Bundestagsabgeordnetem

Noah Berber hat den Abgeordneten Ulrich Lange in Berlin eine Woche lang begleitet.

Hautnah bei politischen Entscheidungen dabei sein, die Abstimmung über Anträge im Parlament miterleben und einem Mitglied des Deutschen Bundestages bei der täglichen Arbeit über die Schulter schauen – das soll die jugendpolitische Praxiswoche der Kolpingjugend Deutschland ermöglichen. In einer Sitzungswoche des Deutschen Bundestages hat der Abgeordnete Ulrich Lange, der auch Mitglied im Kolpingwerk ist, die „Patenschaft“ für Noah Berber aus Wemding übernommen.

Als Praktikant war Noah Berber ganz nah dran am Büroalltag eines Parlamentariers aus Nördlingen und unterstützte diesen ein wenig bei der täglichen Arbeit. Er begleitete Ulrich Lange zu zahlreichen Terminen in Arbeitsgruppen und Ausschusssitzungen. Im Laufe der Woche erfuhr der Wemdinger, welche Entscheidungen Abgeordnete treffen müssen, wie Beschlüsse vorbereitet und Anträge gestellt sowie Interessen gebündelt und vertreten werden.

Lange merkt in einer Pressemitteilung an, die Praxiswoche biete jungen Menschen eine ideale Gelegenheit, wertvolle Einblicke in den Berliner Politikbetrieb zu erhalten. Heuer waren es 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. (AZ)