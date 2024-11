Beste Bedingungen beim Martinimarkt in Wemding

Einiges geboten war wieder am Sonntag beim traditionellen und verkaufsoffenen Martinimarkt in Wemding. Bei besten äußeren Bedingungen – am Nachmittag kam sogar die Sonne zum Vorschein – bummelten zahlreiche Marktgäste durch die Straßen und Gassen rund um den Marktplatz in der historischen Altstadt, wo sich die Fieranten mit ihren Waren, Dienstleistungen und Spezialitäten präsentierten. Am Nachmittag hatten auch die örtlichen Fachgeschäfte geöffnet und die ein oder andere besondere Aktion im Angebot. Die Kinder freuten sich über ein Karussell.

Speziell im Mittelpunkt stand diesmal der herbstliche Genuss – so zum Beispiel mit der „Martini-Walk“-Wanderung, die bereits am Vormittag stattfand, sowie der Aktion „Hol die Gans“, bei der Kinder eine gebackene Martinsgans erhielten. Auch die örtlichen Gastronomen beteiligen sich an den derzeit in der Stadt laufenden Aktionswochen zum „Kulinarischen Herbst“. Der Gewerbeverband hatte zum „Marktkino“ in die Lichtspiele Wemding eingeladen, wo ein Film vergünstigt gezeigt wurde. (Text/ Bild: Unflath)