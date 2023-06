Beten, singen, gehen: 360 Gläubige haben Wemding zum Ziel

40 Kilometer zu Fuß, Start mitten in der Nacht: Hunderte Wallfahrer liefen aus Oberhausen nach Wemding. Dabei gab es ein Handicap.

Unter einem sternenklaren Himmel segnete Pfarrer Serge Senzedi am Sonntagmorgen um zwei Uhr die Pilger der 46. Oberhausener Wemding-Wallfahrt. Dann traten sie ihren rund 40 Kilometer langen Weg zu Fuß aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen über die Monheimer Alb an. Eine Stunde früher hatte Wolfgang Scheurer Dienstbeginn. Er sorgt mit seinem Team routiniert und punktgenau für das Wohlergehen der Wallfahrer auf der Strecke. Heuer gab es ein Handicap.

Als die Pilger ihre Rastplätze am Daitinger Sportheim und im Wald vor Lommersheim erreichten, waren dort bereits Tische, Bänke und Verpflegungsstationen aufgebaut. Helferinnen und Helfer reichten den Wallfahrern Getränke und frische belegte Spitzel.

Bibelgetreu („Jeder nehme sein Kreuz auf sich“) legte dieser Wallfahrer die Pilgerstrecke zurück. Foto: Peter Maier

Beim Beten und Singen auf dem Weg gab es diesmal ein akustisches Handicap: Die rollende Lautsprechanlage fiel aus, sodass die Kommunikation nicht wie gewohnt verlief. Gebet und Gesang wurden aufrechterhalten. Die Pilger sahen noch vor ihrer ersten Rast in Daiting bei Kaiserwetter einen faszinierenden Sonnenaufgang.

Feuerwehr und BRK sorgen für die Sicherheit auf dem Weg nach Wemding

Sicher geleitet von der Oberhausener Feuerwehr und einer BRK-Sanitätskolonne erreichten die Pilger mit der Präzision eines Schweizer Uhrwerkes den zweiten Rastplatz im Wald vor Lommersheim.

Das Empfangskomitee mit Manfred Pettmesser (von rechts), Pfarrer Serge Senzedi, Wallfahrtsrektor Norbert Traub und den Oberhausener Ministranten säumte den Wemdinger Kreuzweg. Foto: Peter Maier

Eine Stunde vor dem Ziel zählten die Organisatoren die Teilnehmer: 360. „Uns fehlen alleine schon 50 Hollenbacher, die heute ihr Schützenfest feiern“, sagte Mitorganisator Manfred Pettmesser. Trotzdem war es ein imposanter Anblick, als die Oberhausener Wallfahrer in Wemding auf den Kreuzweg zur Wallfahrtsbasilika Maria Brünnlein einbogen. Mit einem Kreuz, Fahnen und einheitlich in Orange gekleidet, führte die Jugend den Zug an.

„Heute ist das Ziel Maria Brünnlein, das endgültige Ziel ist der Himmel“

Vor der Gnadenbasilika empfingen Wallfahrtsrektor Norbert Traub, Oberhausens Pfarrer Serge Senzedi und die Oberhausener Ministranten die Pilger und geleiteten sie in das Gotteshaus. Pfarrer Serge Senzedi, der aus dem Kongo stammt, wies in seiner Predigt darauf hin, dass sich im Pilgerzug Wallfahrer aus mehreren Nationen befanden. „Diese Gemeinschaft ist Kirche, aber auch Alltag“, so der Geistliche. „Heute ist das Ziel Maria Brünnlein, das endgültige Ziel ist der Himmel.“

Weihwasser vom Brünnlein hinter dem Gnadenaltar nahmen viele Pilger gerne mit nach Hause. Foto: Peter Maier

Zahlreiche Gläubige füllten am „Brünnlein“ hinter dem Gnadenaltar mitgebrachte Gefäße mit Weihwasser. Mit der traditionellen Nachmittagsandacht endete die 46. Oberhausener Wemding-Wallfahrt. (AZ)