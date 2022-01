Betriebsunfall in Wemding: Lehrling verhindert Schlimmeres

In einer Kfz-Werkstatt in Wemding ist ein Mechaniker verunglückt. Ein Azubi reagierte bei dem Unglück geistesgegenwärtig.

Bei einem Betriebsunfall in einer In einer Kfz-Werkstatt in Wemding hat sich ein Mann schwere Verletzungen zugezogen. Ein Lehrling verhinderte mit einer geistesgegenwärtigen Reaktion noch Schlimmeres.

Das Unglück ereignete sich am Dienstag um 15.15 Uhr. Ein 32-Jähriger wollte laut Polizei zusammen mit einem Auszubildenden das Plattenlager eines Sattelanhängers austauschen. Bei Schraubarbeiten rutschte die hintere Achse des schweren Lkw-Anhängers vom Hebearm. Dabei quetschte die herabfallende Radnabe den rechten Unterschenkel des 32-Jährigen ein. Der 17-jährige Azubi reagierte sofort: Er hob die Achse wieder per Hebearm an. Daher wurde das Opfer den Angaben des Notarztes zufolge nicht noch schwerer verletzt. Der 32-Jährige erlitt unter anderem eine Quetschung sowie vermutlich einen Bruch des rechten Unterschenkels.

Der Rettungsdienst lieferte den Verletzten in die Donau-Ries-Klinik ein. Ein Fremdverschulden kann den Ermittlungen zufolge ausgeschlossen werden. (AZ)