Betrüger nutzt Mobilfunknummer einer Wemdingerin: Teure Rechnung

Die Mobilfunknummer einer Frau aus Wemding hat ein Unbekannter genutzt, um kostenpflichtige Online-Spiele zu nutzen.

Eine 45-jährige Frau aus Wemding ist Opfer eines Betrügers geworden, der mit ihren Mobilfunkdaten Online-Spiele abgerechnet hat. Wie die Polizei Donauwörth mitteilt, war der Frau bei der Durchsicht ihrer Mobilfunkrechnung aufgefallen, dass ihr Sonderdienste in Höhe von knapp 400 Euro in Rechnung gestellt wurden, die diese nie in Auftrag gegeben hatte. Es handelte sich dabei unter anderem um kostenpflichtige Dienste im Zusammenhang mit Online-Spielen.

Betrug in Wemding: Betrüger nutzt Mobilfunknummer

Erste Recherchen der Polizei Donauwörth ergaben, dass mit den Bankdaten der Frau durch eine unbekannte Person ein neues Onlinekonto erstellt wurde. Unter diesem Konto erfolgten dann die Bestellungen der Internetdienste. Beamte der Donauwörther Polizeiinspektion leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen unbekannt wegen Verdachts auf Betrug mittels rechtswidrig erlangter Daten von Zahlungskarten sowie Fälschung beweiserheblicher Daten ein. (AZ)