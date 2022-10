Betrunken über Verkehrsinsel in Wemding gerauscht

Ein Wemdinger war betrunken ins Auto gestiegen und hat auf seiner Fahrt eine Verkehrsinsel überfahren. Zeugen melden seine auffällige Fahrweise.

Am Sonntagmorgen gegen 0.45 Uhr haben Zeugen der Polizei einen unsicher fahrenden Wagen in der Wemdinger Bahnhofstraße gemeldet. Der Fahrer hatte eine Verkehrsinsel überfahren und dabei Einiges demoliert. Als die Beamten an Ort und Stelle eintragen, hatte der Fahrer - ein 30-jähriger Mann aus Wemding - bereits in der Fuchsstraße angehalten. Er war ausgestiegen und begutachtete den Platten an seinem Vorderreifen, der bei dem Unfall entstanden war.

Die Beamten der PI Donauwörth stellten bei dem Wemdinger einen Alkoholwert von 1,9 Promille fest. An der Verkehrsinsel war allerdings nur geringer Schaden entstanden. Der Autofahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen, sein Führerschein wurde sichergestellt. (AZ)