Betrunkener mit 2,5 Promille fährt mit platten Reifen und rastet aus

Der Mann war durch seltsame Fahrweise aufgefallen. Zwei Polizeistreifen waren im Einsatz, um ihn zu stoppen.

Ein Autofahrer verhielt sich Samstagnacht gegen 22.15 Uhr recht auffällig im Straßenverkehr. Der 37-Jährige war nach Angaben der Polizei auf der Staatsstraße 2214 zwischen Kronhof und Wemding unterwegs. Zwei hinter ihm fahrende Männer beobachteten nicht nur die unsichere Fahrweise, sondern auch, dass das Auto des 37-Jährigen sowohl am rechten Vorder-, als auch am rechten Hinterreifen einen Platten hatte. Daraufhin wählten sie die Notrufnummer und versuchten, den Fahrer zum Anhalten zu bewegen. Zwei Polizeistreifen aus Donauwörth und Nördlingen gelang es schließlich, den 37-Jährigen zu stoppen. Bei dessen Kontrolle stellten die Beamten eine deutliche "Fahne" fest.

Ein freiwilliger Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,23 Milligramm pro Liter mg/l, das entspricht knapp 2,5 Promille. Als der Fahrer zur Dienststelle nach Donauwörth mitgenommen werden sollte, sträubte er sich so massiv dagegen, dass er gefesselt und unter Zwang ins Dienstfahrzeug gesetzt werden musste. Dort schlug der Betrunkene mehrfach seinen Kopf gegen die geschlossene Fensterscheibe. Auch in der Polizeiinspektion Donauwörth wehrte sich der Mann vehement bei der Blutentnahme. Der Führerschein des Beschuldigten wurde sichergestellt, die Weiterfahrt wurde unterbunden. Zwei Polizeibeamte aus Nördlingen wurden bei dem Einsatz leicht an den Armen verletzt, konnten ihren Dienst jedoch fortsetzen.

Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren wegen eines Vergehens der Trunkenheit im Straßenverkehr und des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Der Sachschaden an den beiden Reifen beläuft sich auf etwa 300 Euro; es ist derzeit nicht bekannt, wie der Mann die beiden Reifen platt gefahren hat. (AZ)