Beziehungsstreit in Wemding endet mit einer Anzeige

Der Streit eines Paar in Wemding eskaliert. Der Mann setzt seine Freundin vor die Tür. Doch er handelt sich auch Ärger mit der Polizei ein.

In Wemding hat sich am Donnerstagmorgen gegen 9 Uhr ein kurioser Diebstahl ereignet. Nachdem die beiden ihre Beziehung beendet hatten, warf ein 44-jähriger Mann, seine 60-jährige - nun - Ex-Partnerin aus dem gemeinsamen Haus im Schnellerweg. Er schleuderte ihre persönlichen Gegenstände in den Hof und wünschte der Frau, laut Polizei Donauwörth, "Viel Spaß beim Heimfahren ohne Führerschein".

Daraufhin merkte die Frau, dass ihr Führerschein, Fahrzeugschein und EC-Karte nicht mehr in der Handtasche waren. Der Mann weigerte sich, die Dokumente herauszugeben. Beamte der Polizei Donauwörth leiteten ein Verfahren wegen des Verdachts auf Diebstahl gegen den 44-Jährigen ein und erwirkten einen Durchsuchungsbeschluss. Am Nachmittag wurde das Haus nach den Papieren der 60-Jährigen durchsucht, jedoch ohne Ergebnis. Weitere Ermittlungen folgen. (AZ)