Blechschaden bei Unfall auf Kreuzung in Wemding

Auf einer Kreuzung in Wemding stoßen zwei Autos zusammen. Dort ist wegen einer Baustelle die Vorfahrt geändert.

Wegen einer Baustelle hat sich in Wemding an der Kreuzung von Rottstraße und Schneidweg die Vorfahrt geändert - und prompt hat sich am Montag dort ein Unfall ereignet. Nach Angaben der Polizei übersah ein 54-Jähriger, der mit seinem Auto auf der Rottstraße unterwegs war, einen von rechts nahenden Wagen, den eine 40-Jährige steuerte. Die Frau prallte mit ihrem Pkw gegen die Beifahrertür des Autos, das der Verursacher steuerte.

Ersten Erkenntnissen zufolge blieben die Beteiligten unversehrt. Es entstand ein Sachschaden von rund 6000 Euro, so die Polizei. Die zeigte den Mann wegen der Vorfahrtsmissachtung an. (AZ)