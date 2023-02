Blüten, Wasser und Schweiß beim Wemdinger Gaudizug

Plus Die 25. Auflage des Faschingsumzugs in Wemding lockt Tausende von Zuschauern. Einige Gruppen sind schon lange dabei.

Wer im Februar an einem Faschingsumzug teilnimmt, muss auf alles gefasst sein. Ein dickes Gewand, ein Schirm oder eine große Kopfbedeckung können ein guter Schutz gegen die Kälte sein. Beim 25. Gaudizug der Wemdosia in Wemding wünscht sich manche Teilnehmerin und mancher Teilnehmer eine etwas luftigere Kleidung. Denn bei fast schon frühlingshaften Temperaturen und strahlendem Sonnenschein kommen die Narren ins Schwitzen.