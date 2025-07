Blumenpflanzaktion

Um weiterhin dem Werbeslogan „Wemding blüht“ gerecht zu werden, bepflanzte der Obst- und Gartenbauverein Wemding in Kooperation mit dem „Verein Lebendiges Wemding“ und dem städtischen Bauhof die Blumentröge in der Altstadt mit Frühlingsblumen. Insgesamt wurden über 1200 Vergißmeinnicht sowie farbenprächtige Stiefmütterchen, Bellis und Hyazinthen gepflanzt. Bürgermeister Dr. Drexler überzeugte sich selbst von der freiwilligen Initiative zur Verschönerung der Innenstadt und sprach seinen Dank an alle Beteiligten für Ihren Einsatz aus. Um die Farbenpracht möglichst lange zu erhalten, werden die Anwohner gebeten die Blumen gelegentlich zu gießen. Das Bild zeigt: Sepp Meyer (1. von links Vorsitzender Verein Lebendiges Wemding) und Ernst Rosenwirth (1. von rechts Vorsitzender Obst- und Gartenbauverein Wemding) mit Bürgermeister Dr. Martin Drexler.

