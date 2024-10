Brandstiftung in Wemding: 10.000 Euro Schaden

In einem Rohbau im Rennerring haben Zeugen am Donnerstagnachmittag einen Brand gelöscht. Gegen 17 Uhr bemerkten die Menschen Rauch und Flammen. Sie gingen in das Gebäude und löschten das Feuer mit einem Wasserschlauch. Damit konnten sie verhindern, dass die Flammen auf den Dachstuhl übergingen. Da in dem Haus Holzfasserdämmung und Paletten lagerten, war der Schaden dennoch immens. Die Polizei geht von mindestens 10.000 Euro aus. Insgesamt waren 30 Feuerwehrleute nötig, um den Brand nachzulöschen. Da die Polizei eine Selbstentzündung ausschließt, ermittelt sie nun wegen des Verdachts auf Brandstiftung. Hinweise werden unter der 0906/706670 entgegegen genommen. (AZ)

Wemding Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Großbrand Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis