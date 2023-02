Broschüre zur Zeitpyramide überarbeitet

Im Jahr der vierten Steinsetzung an der Zeitpyramide Wemding hat die Tourist-Information der Stadt eine überarbeitete Neuauflage des Faltblatts „Wemdinger Zeitpyramide“ herausgebracht. Dieses greift die Hintergründe des Langzeitprojekts des Wemdinger Künstlers Manfred Laber auf. Anlässlich der 1200-Jahr-Feier der Stadt Wemding begann er mit dem Bau der Zeitpyramide. Neben der Erläuterung des Lebens und Wirkens von Laber wird das Konzept der insgesamt 120 Steinquader auf den vier Ebenen mit den Worten des Künstlers erklärt. Außerdem finden Interessierte Wissenswertes rund um das Werk, die Hintergründe der Stiftung und eine mit Aquarellen dargestellte Wegbeschreibung eines Spaziergangs von der Altstadt zur Zeitpyramide an der Platte.

Der vierte Stein soll heuer am 9. September gesetzt werden, ein Ereignis, das nur alle zehn Jahre stattfindet. Die Broschüre liegt in der Tourist-Info in Wemding aus oder kann im Internet bestellt oder heruntergeladen werden (www.wemding.de/informationsmaterial/). (AZ)