Wemding/Buchdorf

vor 34 Min.

Hilfsgüter aus Wemding und Buchdorf für die Ukraine

Freuen sich über die Sachspenden, die in Buchdorf für die Ukraine eingingen: Halyna und Walter Grob auf dem Lkw, der am Sonntag beladen wurde.

Plus Spendenaktionen in Wemding und Buchdorf für die Opfer des Kriegs in der Ukraine stoßen auf große Resonanz. Es soll weiter gesammelt werden.

Von Wolfgang Widemann

"Es ist einfach überwältigend." Mit diesen Worten fasst Uwe Dunzinger die Spendenbereitschaft der Menschen in Nordschwaben für die Bevölkerung in der Ukraine zusammen. Der Unternehmer und Stadtrat hat in Wemding zusammen mit Stefanie Kritsch eine Hilfsaktion angeleiert. Die Resonanz ist gewaltig. Es kamen so viele Sachspenden zusammen, dass ein Lastzug und ein Transporter nötig waren, um diese nach München zu bringen. Auch andernorts wurde und wird in der Region für die Ukrainer gesammelt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen