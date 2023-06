Bühne frei für Literatur, Musik, Kunst beim Abschluss des Literaturfestivals

Autorenclub und KunstMuseum Donau-Ries gestalten vielseitigen Abschluss des Literaturfestivals Nordschwaben.

Vier Jahre lang bereitete sich der Autorenclub Donau-Ries darauf vor, Teil des Literaturfestivals Nordschwaben zu werden. Im April 2020 hätte es im KunstMuseum Wemding fast geklappt – dann kam die Pandemie. Jetzt endlich konnten der Verein der Freunde des KunstMuseums Donau-Ries und der Autorenclub endlich ihren Plan verwirklichen.

Mit Liebe fing alles an. Autorin Gabriele Walter ließ ihr Publikum an einer Geburtstagsfeier der Romanfiguren Sophie und Milan teilhaben. Obwohl erst 55 Jahre alt, zeigt Milan bereits starke Anzeichen von Demenz … was seine Frau einerseits in die Position einer Pflegerin, andererseits zurück in die Arme ihrer Jugendliebe treibt. „Wie es weitergeht, überlasse ich Ihrer Fantasie, oder Sie lesen mein Buch“, schloss Gabriele Walter die Lesung aus „Morgen wirst du mich vergessen“ ab.

Mundartdichter Alfred Bäurle aus Laub präsentierte Erlebtes, Beobachtetes und Erfundenes, und Harfenistin Eva Maria Kirschner aus Dollnstein lieferte den Soundtrack dazu. Foto: Petra Plaum

Auf leicht zu lesende Belletristik mit Tiefgang folgten bildende Kunst und Lyrik im Doppelpack. Annette Steinacker-Holst, Vorsitzende des Vereins der Freunde des KunstMuseums, präsentierte ihre Gemälde und Gedichte, die unter die Haut gingen und Interpretationsspielraum ließen. Anschließend gab es bei Henrike Straub ebenfalls Dichtung und Bildkunst – diesmal reich an Wortspielen und zum Lachen reizend. Das Publikum goutierte die Auswahl beider Künstlerinnen und auch, wie unterschiedlich sie das Miteinander von Bild und Text interpretierten.

„Vielfalt“ lautete denn auch das Motto der ganztägigen Veranstaltung, die Lesungen, Livemusik, einen Kurzfilm, die Gelegenheit zum Bücherkauf sowie Gaumenfreuden und Kaffee beinhaltete. Landrat Stefan Rößle hob in seinem Grußwort die „tolle Gemeinschaft“ im Autorenclub hervor und den „wichtigen Beitrag für das kulturelle Leben“. – „Endlich können wir diesen Tag feiern und begehen“, ergänzte die stellvertretende Landrätin Claudia Marb in ihrem Grußwort. Wemdings Zweiter Bürgermeister Hans Roßkopf hob indes hervor, wie wichtig es ist, dass die Autoren schon Kinder und Jugendliche fürs Lesen begeistern.

Petra Quaiser, Erzählmeisterin aus Alerheim, präsentierte ihre launige Version der Schöpfungsgeschichte, bezogen aufs Ries. Foto: Petra Plaum

Leiden und Lachen war in Wemding angesagt

Einige im Autorenclub schreiben speziell für die Jüngsten. Der Tag in Wemding freilich zielte auf Erwachsene und beinhaltete dementsprechend harte Kost. „Verdammt im Land der Partisanen“ von Johann Enderle beispielsweise. Der Mitgründer des Autorenclubs entführte nach Jugoslawien, in die Phase kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs. Er ließ die Leser daran teilhaben, wie sein zwölfjähriger Protagonist im Lager ums Überleben kämpft. Enderle verriet, dass die Geschichte der seines Onkels nachempfunden ist. Passend dazu hatte er den Kurzfilm „Great“ (Regie: Andreas Henn, 2013) mitgebracht. Dieser spielt im Jahr 1942 und zeigt, wie ein serbischer Widerstandskämpfer deutschen Soldaten einen folgenschweren Streich spielt. Ebenfalls eine wahre Geschichte. Was für viel Hallo in Wemding sorgte: Im Kurzfilm „Great“ ist Autorenclub-Mitglied Thomas Schichl in einer kleinen Rolle zu sehen.

Jens Essig aus Wallerstein ließ das Publikum an seinem historischen Roman "955" teilhaben. Die Schaufensterpuppen in der Abteilung für Weltgeschichte des Museums trugen zur besonderen Atmosphäre bei. Foto: Petra Plaum

Andere Zeiten, andere Kulturen im KunstMuseum in Wemding

Nicht nur Filme, auch Bücher erlauben Zeitreisen, nehmen Lesende mit in andere Welten. Das zeigte unter anderem Jens Essig. Er las aus seinem historischen Roman „955: Der Pakt der Todgeweihten“. 955 stürmte ein riesiges Heer von Magyaren ins Abendland, um die Christenheit auszulöschen. Dass es nur wenige Quellen aus dieser Zeit gibt, gab dem Autor viel erzählerische Freiheit, die er zur Entwicklung spannender Charaktere und Szenen nutzte.

Auf selbst Erlebtes setzt hingegen Harald Metz. Er nahm sein Publikum mit in den Kongo. Mit der Handelsmarine war Metz 1966 und 1967 in West- und Nordafrika unterwegs, was ihn bewegte und prägte – nachzulesen in seinem Buch „Junge, komm bald wieder“. In Matadi erwarb Metz ein stimmungsvolles Ölgemälde, das er Annette Steinacker-Holst für die Afrikaausstellung im KunstMuseum Wemding schenkte.

Henrike Straub aus Kaisheim-Gunzenheim genießt es, zu malen, Grafik-Kunst zu schaffen, zu dichten und Kurzgeschichten zu verfassen. In Wemding kombinierte sie ihre unterhaltsame Lyrik mit farbenprächtigen Bildern. Foto: Petra Plaum

Literaturfestival Nordschwaben: Für jeden Geschmack etwas geboten

Die Ausstellungen und das Ambiente des KunstMuseums Wemding bildeten den perfekten Rahmen für die unterschiedlichen Lesungen. So präsentierte Jens Essig seinen Roman im zweiten Stockwerk, umgeben von Schaufensterpuppen unterschiedlicher Epochen. Metz bot seine Lesung umgeben von afrikanischen Exponaten dar. Und vor stimmungsvoller Malerei, umgeben von Instrumenten, reizte Alfred Bäurle mit seinem besonderen Blick auf Alltägliches in Rieser Mundart zum Lachen. Bäurles Gedichte finden sich unter anderem im Buch „So redt man bei os em Rias“.

Abschließend zog die Märchen- und Mystik-Erzählerin Petra Quaiser mit ihrer Rieser Schöpfungsgeschichte und betörender Bühnenpräsenz in ihren Bann. Und Krimiautor Günter Schäfer ließ den Donauwörther Mangoldfelsen zum Tatort werden und sorgte mit Auszügen aus „Die Tote vom Mangoldfelsen“ für Gänsehaut.

Den ganzen Tag über steuerten Harfenistin Eva Maria Kirschner und Gitarrist und Sänger Manfred Hahn passende Soundtracks bei, von Volksliedern bis Bob Dylan. Jennifer Werner, Regionalmanagerin für den Landkreis Donau-Ries, zog ein positives Fazit und betonte: „Literatur, Kunst und Musik passen super zusammen.“ Und Annette Steinacker-Holst resümierte: „Es wäre schön, wenn wir das wieder machen.“ Der Autorenclub Donau-Ries signalisierte großes Interesse. Mit Liebe hörte beim Literaturfestival Nordschwaben also auch alles auf.