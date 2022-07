Wemding

18:15 Uhr

Die Chancen für die Landesgartenschau in Wemding stehen "50:50"

Plus Die Landesgartenschau-Kommission nimmt bei einem Besuch die Bewerbung der Stadt für die Landesgartenschau entgegen. Wie Wemding punkten will.

Von Wolfgang Widemann

So etwas nennt man einen "großen Bahnhof". Als die gut ein Dutzend Mitglieder der Kommission, die über die Vergabe der Landesgartenschauen in den Jahren 2028 bis 2032 zu entscheiden haben, auf dem Wemdinger Marktplatz aus dem Bus steigen, werden sie von Hunderten von Menschen mit Musik und Applaus begrüßt. Das scheint bei der Tour der Jury durch Bayern nicht überall der Fall zu sein. Sogleich zückt der ein oder andere Ankömmling sein Handy, um das Spektakel zu filmen. Wemding will sich - das wird schnell deutlich - von seiner besten Seite zeigen, um eine Gartenschau im genannten Zeitraum ausrichten zu dürfen, vorrangig 2030, 2031 oder 2032. Darauf ist die Bewerbung ausgerichtet. Und die Chancen stehen vielleicht gar nicht so schlecht, wie am Rande des Besuchs zu hören ist.

