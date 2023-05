Das ist beim Fuchsien- und Kräutermarkt in Wemding geboten

In Wemding findet am 20. und 21. Mai wieder der Fuchsien- und Kräutermarkt statt. Was die Besucher so alles wissen sollten.

Mit dem Fuchsien- und Kräutermarkt steht in Wemding am Wochenende 20./21. Mai wieder ein Großereignis an. Mit dem Markt erinnert die Kommune an Leonhart Fuchs, den Medizinprofessor und Botaniker, der im 16. Jahrhundert in Wemding zur Welt kam. Der Markt stellt für die Stadt einen wichtigen Faktor in Sachen Tourismus dar, werden doch Tausende von Gästen erwartet, die nicht nur aus der Region kommen, sondern aus ganz Süddeutschland.

Unter dem Fenster seines Geburtshauses von Leonhart Fuchs am Marktplatz soll sich an beiden Tagen von 9 bis 18 Uhr ein Blumenmeer ausbreiten. Zahlreiche Aussteller und Gärtnereien präsentieren sich zwischen den Fassaden im historischen Ortskern. Fuchsien und Kräuter stehen im Mittelpunkt. Darüber hinaus reicht das Angebot von Blühpflanzen über edle Rosen und seltene Stauden bis hin zu Kakteen und Bonsai. Beim verkaufsoffenen Sonntag haben auch die Geschäfte von 12.30 bis 17 Uhr geöffnet. Der Markt ist für die Besucher kostenlos.

Die Fuchsienpyramide als Startpunkt für einen Spaziergang durch die Wemdinger Altstadt

Direkt an der Tourist-Information steht Deutschlands einzige Fuchsienpyramide. In mühevoller Arbeit ist sie mit etwa 700 Fuchsien bepflanzt. Von dieser Stelle aus können Interessierte einen Spaziergang entlang der gepflanzten Fuchsien durch die Altstadt beginnen. Dabei können Geschichte und Botanik unterhaltsam verbunden erlebt werden.

Nach längerer Coronapause kehrt auch die "Blumenbox" zurück. Sie ist die Lösung für das lästige Schleppen von schweren Blumentöpfen und Einkaufstüten. In einem eigenen Gebäude (ehemaliges Gubi-Gebäude neben der Tourist-Information) können die Gäste die Ware, die sie erstanden haben, zwischenlagern. Diesen Service organisiert die Schülerfirma Füchse@work. Kosten fallen keine an, über eine kleine Spende sind die Schüler jedoch erfreut. Falls der Einkauf größer ausfallen sollte, gibt es einen zusätzlichen Trageservice.

Zwischen der Wallfahrtskirche und der Altstadt verkehrt in Wemding ein Shuttle-Service

Um den Besucheransturm und damit auch den Verkehr zu regeln, verkehrt in Wemding ein Shuttle-Service von 9 bis 18 Uhr. Im 15-Minuten-Takt fahren Busse zwischen der Wallfahrtsbasilika Maria Brünnlein und der Altstadt. Die Altstadt-Haltestelle befindet sich am Amerbacher Tor. Eigene Fahrrad- und Behindertenparkplätze sind an der Tourist-Information ausgewiesen (E-Bike-Ladestation vorhanden).

Besonders erfreut sind die Verantwortlichen in Wemding, dass auch in diesem Jahr einige Busgruppen mit Vereinen und Tagesausflüglern zu dem Markt kommen wollen. Die Tourist-Info ist an den Markttagen von 9 bis 18 Uhr geöffnet und Anlaufstelle für alle Fragen und Anliegen.

Wen die Geschichte der Fuchsie mit ihrer Reise von Südamerika nach Europa interessiert oder wer Nützliches zu Schnitt und Pflege der Glockengewächse erfahren möchte, kann in der Tourist-Information die Fuchsienfibeln der Stadt erwerben. Band 1 „Die Fuchsie – eine Exotin in unseren Gärten“ sowie Band 2 „Das Fuchsienhandbuch – Nützliches zu Schnitt und Pflege“ sind jeweils zum Preis von 6 Euro erhältlich. (AZ)