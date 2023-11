Demo findet jetzt am Johannisweiher in Wemding statt

Die Stadt Wemding hat den Ort für die Kundgebung gegen ein Treffen von Reichsbürgern verlegt. Was der Grund dafür ist und wer als Redner auftritt.

Während sich in einem Hotel bei Wemding an diesem Wochenende schätzungsweise mehr als 100 Personen treffen, die dem Lager der Reichsbürger zugerechnet werden, organisiert die Stadt am Samstag, 18. November, um 14 Uhr eine (Gegen-)Demonstration. Diese findet nun aber doch nicht an der Zufahrt zum Veranstaltungsort statt, sondern auf dem Festplatz am Johannisweiher in Wemding.

Die Entscheidung dafür fiel am Freitagnachmittag. Bürgermeister Martin Drexler merkt dazu gegenüber unserer Redaktion an: "Wir hätten lieber vor Ort demonstriert, um dies den Teilnehmern des Treffens sichtbar zum Ausdruck zu bringen." Jedoch habe die Polizei dazu geraten, die Kundgebung weg von dem Hotel zu verlegen, um einer möglichen Konfrontation vorzubeugen: "Selbstverständlich kommen wir dem Wunsch nach."

Als Redner bei der Demo der Stadt treten Martin Drexler und seine Stellvertreter auf. Weitere Repräsentanten des öffentlichen Lebens haben dem Rathauschef zufolge ihr Kommen angekündigt. (wwi)