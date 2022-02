Demolierter Motorroller liegt bei Wemding in der Landschaft

Ein Unbekannter hat nahe Wemding ein motorisiertes Zweirad illegal entsorgt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Eine unbekannte Person hat nahe Wemding einen Motorroller illegal in der Landschaft entsorgt. Dies bemerkte der Polizei zufolge am Dienstag ein Freizeitsportler. Der Jogger erblickte auf seiner Laufrunde etwa einen Kilometer unterhalb der Wallfahrtskirche Maria Brünnlein in Richtung Wemdinger Ried das schwer beschädigte Zweirad. An diesem befand sich kein Kennzeichen mehr. Weil aus der Maschine der Kraftstoff auszulaufen drohte, holte der städtische Bauhof den Roller ab.

Laut Polizei laufen Ermittlungen, um den Umweltsünder ausfindig zu machen. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, soll sich bei der Inspektion Donauwörth melden. Telefon: 0906/706670. (AZ)