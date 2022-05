Wemding

06:00 Uhr

Der blinde Karateka René Steinhübel aus Wemding ist deutscher Meister

In den Trainingsräumen der Wemdinger Karateka zeigte Rene Steinhübel vor den Gratulanten noch einmal seine Kata (Übungsform), mit der er den deutschen Meistertitel gewann.

Plus Obwohl seine Restsehkraft weiter zurückgeht, hat René Steinhübel aus Wemding den bisher höchsten Titel seiner Katate-Karriere geholt. Wie er sein Training umstellte.

Von Marco Lechner

Ruhig atmend steht der in Weiß gekleidete Karateka auf der Matte. Nach einer kurzen Verbeugung gleitet er in fließenden Bewegungen über die Fläche, wobei Schläge und Tritte wie gegen unsichtbare Gegner folgen. Nur wenige Minuten dauert die Übung, aber dennoch wird den Zuschauern schnell klar, welche Kunst hinter der Kata, so nennt sich diese Übungsform, steckt. Und als wären die exakt ausgeführten Schlag-, Tritt- und Blocktechniken nicht anspruchsvoll genug, führt der Sportler sein Programm mit einer Maske vollkommen blind durch.

