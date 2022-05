Der Fuchsien- und Kräutermarkt in Wemding dauert zwei Tage

In Wemding werden am Wochenende Blumen- und Gartenliebhaber aus ganz Deutschland erwartet. Die Stadt hofft auch auf viele Gruppen.

Blumen- und Gartenliebhaber aus ganz Deutschland werden am Wochenende, 28./29. Mai, zur 20. Auflage des Fuchsien- und Kräutermarkts in Wemding erwartet. Unter dem Fenster des Geburtshauses des Botanikers und Universalgelehrten Leonhart Fuchs entsteht zu seinen Ehren am Marktplatz und dessen Umgebung für zwei Tage ein farbenprächtiges Blütenmeer. Aussteller aus ganz Deutschland bieten bei freiem Eintritt jeweils von 9 bis 18 Uhr neben Fuchsien alles zum Thema Garten an. Der Markt ist verbunden mit einem verkaufsoffenen Sonntag, an dem Geschäfte von 12.30 bis 17 Uhr öffnen.

Direkt an der Tourist-Information steht wieder Deutschlands einzige Fuchsienpyramide. Sie ist fünf Meter hoch und an der Basis 4,50 Meter breit. In mühevoller Arbeit ist die Pyramide mit etwa 700 Fuchsien bepflanzt. Nur die schönsten Pflanzen, so teilt die Stadt mit, bekämen einen Platz. Von dem Gebilde aus kann ein Spaziergang zu den Fuchsien begonnen werden, die in der Altstadt gepflanzt sind. Die Kommune will sich bei dem Ereignis mit der Natur verbunden zeigen. Es gebe die Vorgabe, dass die Händler Papiertüten verwenden. Außerdem soll die "Fuchsienmarkt-Baumwolltasche" den Markt plastikfrei machen.

Von 9 bis 18 Uhr pendeln Busse zwischen Wallfahrtsbasilika und Altstadt in Wemding

An beiden Markttagen gibt es einen Shuttle-Service von 9 bis 18 Uhr. Im 15-Minuten-Takt verkehren Busse zwischen der Wallfahrtsbasilika Maria Brünnlein und der Altstadt. Die Altstadt-Haltestelle befindet sich am Amerbacher Tor. Fahrrad- und Behindertenparkplätze sind an der Tourist-Information ausgewiesen. Dort ist eine E-Fahrrad-Ladestation vorhanden.

Besonders erfreut ist die örtliche Tourist-Information, dass auch in diesem Jahr wieder einige Busgruppen mit Vereinsreisen und Tagesausflügen nach Wemding kommen. Vor Corona waren zu Spitzenzeiten bis zu 30 Busse am Marktwochenende vor Ort. Die Stadt merkt dazu an: "Die zahlreichen Anfragen der vergangenen Wochen lassen hoffen, dass die Gruppenreisen nach vielen Einschränkungen der vergangenen Monate und Jahre wieder einen Aufwärtstrend nehmen." Die Tourist-Information ist jeweils von 9 bis 18 Uhr geöffnet und Anlaufstelle für alle Fragen und Anliegen rund um den Fuchsien- und Kräutermarkt.

Zwei Bücher über die Fuchsien sind in der Tourist-Info in Wemding zu kaufen

Wen die Geschichte der Fuchsie mit ihrer Reise von Südamerika nach Europa interessiert oder wer Nützliches zu Schnitt und Pflege der Glockengewächse erfahren möchte, kann in der Tourist-Information die "Fuchsienfibeln" kaufen, welche die Stadt drucken ließ. Band 1 "Die Fuchsie - eine Exotin in unseren Gärten" sowie Band 2 "Das Fuchsienhandbuch – Nützliches zu Schnitt und Pflege" sind jeweils zum Preis von sechs Euro zu haben. (AZ)