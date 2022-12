Wemding

vor 48 Min.

Der Preis für Trinkwasser steigt auch in Wemding

Wer in Wemding wohnt, muss für das Trinkwasser bald mehr bezahlen.

Plus Wer in Wemding wohnt, muss bald deutlich mehr für das Trinkwasser bezahlen. Wie hoch der Tarif künftig ist und was der Grund dafür ist.

Von Wolfgang Widemann

Die Bewohnerinnen und Bewohner von Wemding müssen von Januar an gut 20 Prozent mehr für Trinkwasser bezahlen. Dies ergab eine Neukalkulation der Gebühr. Die war außerplanmäßig nötig geworden, da die Bayerische Rieswasserversorgung (BRW), die Wemding beliefert, ihre Tarife aufgrund der stark gestiegenen Kosten deutlich anheben musste.

