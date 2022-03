Wemdinger Haushalt fast einstimmig beschlossen: Was ein Grüner dagegen hat

Plus So sehen die Mitglieder der Parteien und Gruppierungen im Wemdinger Stadtrat den Haushalt für 2022. Es gibt mahnende Worte und eine Gegenstimme.

Optimismus, Pragmatismus und angemessene Vorsicht - das ist nach Ansicht von Anton Eireiner, Sprecher der Fraktion von CSU und Amerbacher Liste im Wemdinger Stadtrat, der Maßstab für das Handeln der Kommune im Jahr 2022. Eireiner sagte, er und seine Fraktionskollegen stünden hinter den geplanten Investitionen. Die seien wichtig. Ein Beispiel, auf das Eireiner näher einging, sind die beiden neuen Zugänge in die Altstadt, die im Haushalt vorgesehen sind. Die Voraussetzungen dafür hätten durch den Kauf von zwei Grundstücken geschaffen werden können. Der Fraktionssprecher dazu: "Nur wenn die Altstadt erreichbar ist, dann findet dort Leben statt, dann wird sie frequentiert, dann finden dort Menschen Arbeit und Wohnung." Erfreulich sei auch, dass die Stadt die Tagespflegeeinrichtung "Haus Verecunda" der Caritas fördere. Heuer schießt die Kommune 65.000 Euro zu. Mit Blick auf alle Maßnahmen stellte Eireiner fest: Die Haushalte der Stadt "haben einen klaren Blick in die Zukunft."