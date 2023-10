Die Harburger Straße in Wemding ist wieder frei befahrbar

Die Verbindung zwischen Gosheim und Wemding ist jetzt komplett erneuert. An der Harburger Straße erfolgten weitere Maßnahmen.

Rund drei Monate lang mussten Verkehrsteilnehmer, die von Gosheim nach Wemding oder von Wemding nach Gosheim gelangen wollten, Umwege in Kauf nehmen. In drei Abschnitten erhielt die Staatsstraße einen neuen Asphaltbelag. Auf dem letzten Teilstück im Bereich der Harburger Straße in Wemding kamen weitere Maßnahmen hinzu. Nun ist das Projekt fertig.

Seit Freitag rollt der Verkehr wieder wie gewohnt auf der insgesamt 3,3 Kilometer langen Strecke zwischen den beiden Orten. Bei einem kleinen Festakt freute sich der Wemdinger Bürgermeister Martin Drexler über den Abschluss einer "gelungenen" und "hervorragenden" Maßnahme. Drexler betonte, es handle sich um ein Gemeinschaftsprojekt, das die Stadt zusammen mit dem Staatlichen Bauamt Augsburg verwirklichte. Das Amt ist für die Staatsstraßen in der Region zuständig. Der Staat trug auch den größten Teil der Kosten. Von den knapp 1,5 Millionen Euro, die das Vorhaben verschlang, blieb bei der Kommune am Ende ein Eigenanteil von rund 150.000 Euro.

Die sanierte Straße verfügt über eine verstärkte Asphaltschicht

Die Straße verfügt nun über eine verstärkte Asphaltschicht, die den heutigen Anforderungen durch den Schwerlastverkehr besser gewachsen sein soll. Eine Herausforderung bei den Bauarbeiten war, den Anliegern weiterhin eine Zufahrt zu ihren Grundstücken zu ermöglichen. Dies erreichten die Verantwortlichen, indem das Projekt auf drei Abschnitte aufgeteilt wurde.

Bereits im September war der zweite Bauabschnitt der Staatsstraße zwischen Gosheim und Wemding fertig. Foto: Wolfgang Widemann

In der Harburger Straße entstand auf Höhe des Kinderherz-Kita eine neue Bushaltestelle. Dafür musste das alte Wartehäuschen weichen. Nun stehen auf beiden Straßenseiten barrierefrei Haltebuchten zur Verfügung. Die gläsernen neuen Warthäuschen werden der Stadt zufolge voraussichtlich Mitte November montiert. Je nach Witterung werden in nächster Zeit auch die noch fehlenden Straßenmarkierungen aufgebracht. Im Bereich der Einmündungen der St.-Gundekar-Straße und der Adalbert-Stifter-Straße entstand eine Überquerungshilfe für Fußgänger, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen.

Heuer vier größere Staatsstraßen-Baumaßnahmen im Donau-Ries-Kreis

Markus Kreitmeier, Bereichsleiter Straßenbau beim Staatlichen Bauamt, verwies darauf, dass auf den Staatsstraßen im Donau-Ries-Kreis heuer vier größere Maßnahmen verwirklicht wurden und werden. Der katholische Pfarrvikar Rainer Herteis und der evangelische Pfarrer Horst Kohler erbaten Gottes Segen für die neue Straße.