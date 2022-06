Wemding

vor 49 Min.

Die Jugend in Wemding äußert ihre Wünsche

Plus Bei der Jungbürgerversammlung in Wemding können sich junge Leute an die Verantwortlichen der Stadt wenden. Diese Anregungen und Wünsche hatten die Jugendlichen.

Von Thomas Unflath

Vor der Bürgerversammlung hatte die Stadt Wemding zum wiederholten Male zu einer Jungbürgerversammlung für interessierte Jugendliche eingeladen. Bürgermeister Martin Drexler und Jugendreferent Nicolas Bumba tauschten sich in der Stadthalle mit den anwesenden jungen Leuten aus und nahmen deren Wünsche und Ideen entgegen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen