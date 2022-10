Die Saison beim Kolpingtheater Wemding beginnt

Die Laienschauspielgruppe steht in den Startlöchern für die neue Spielzeit. Erneut präsentiert die Gruppe ein Stück des Erfolgsautors Bernd Gombold. Diesmal heißt es "Außer Spesen nichts gewesen".

Nur noch wenige Tage, dann hebt sich beim Kolpingtheater Wemding der Premierenvorhang zur turbulenten Komödie "Außer Spesen nichts gewesen". Zum Inhalt sei nur so viel verraten: Bei Familie Müller (Fischer Erhardt, Fackler Karl-Heinz, Sailer-Hönle Carmen, Lea Hönle) herrscht Aufbruchstimmung, denn alle Familienmitglieder stehen kurz vor einer Fahrt in den Urlaub. Weil jedoch keiner wie geplant verreist und weil jeder versucht, durch wilde Geschichten sein "kleines Geheimnis" zu vertuschen, herrscht plötzlich blankes Chaos bei den Müllers.

Opa Gustav bekommt geheime Pakete geliefert und auch sein Sohn Gottfried muss sich kräftig anstrengen, damit ihm nicht alles um die Ohren fliegt. Was hat eigentlich der Paketzusteller Martin (Grau Markus) mit der ganzen Sache zu tun und was erlebt die Mutter von Frau Müller (Schreck Karin) beim Blumengießen? Auch die geschwätzige Nachbarin (Baier Sandra) und der Nachbar Max (Ostermeier Daniel) sowie ein Gangsterpärchen (Jung Anna-Lena und Jung Christian) spielen in dem zwielichtigen Geschehen eine Rolle. Wie diese turbulente Geschichte überraschend endet, erfahren die Besucher der Theateraufführungen.

Premiere ist am Freitag, 14. Oktober 2022, 19.30 Uhr. Weitere Aufführungen sind am Samstag, 15. Oktober, um 19.30 Uhr, sowie am Sonntag, 16. Oktober, um 18 Uhr, am Freitag, 21. Oktober, und Samstag, 22. Oktober, jeweils 19.30 Uhr und Sonntag, 23. Oktober, um 14.30 Uhr. Eintrittskarten sind im Vorverkauf beim Heimwerkermarkt Schmidt (Wallfahrtstraße 10, Wemding, Telefon 09092/965383) oder an der Abendkasse erhältlich. (AZ)

