Die Wemdinger Altstadt ist jetzt ein wenig grüner

Die Stadt Wemding will das historische Zentrum beleben und etwas grüner machen. Dafür werden große Kübel mit Büschen und Bäumen aufgestellt.

Die Altstadt von Wemding ist dank der erhalten gebliebenen mittelalterlichen Strukturen eine Sehenswürdigkeit, hat aber ein Defizit: Es gibt nur ganz wenig Grün. In Zeiten des Klimawandels und im Bemühen, die historischen Stadtzentren zu beleben, suchen die Verantwortlichen in Wemding und andernorts (zum Beispiel Donauwörth) nach Lösungen. Eine davon lautet: Mit Büschen und Bäumen bepflanzte Kübel aus Metall werden auf Plätze und an Straßen gestellt.

Damit kommt ein klein wenig Natur auf die asphaltierten und gepflasterten Flächen und sorgt für Blütenpracht und Schatten. In Wemding stehen jetzt an verschiedenen Stellen insgesamt 16 solche Behälter. In der einen Hälfte davon sprießen Felsenbirnen-Büsche und in der anderen Hälfe noch zarte "Stadtbirnen"-Bäume.

Auch einige zarte Birnbäume sprießen jetzt in der Wemdinger Altstadt. Foto: Wolfgang Widemann

Das Grün, das bei Bedarf versetzt werden kann, wird - ebenso wie die seit dem vorigen Jahr installierten Spielstationen und Strandkörbe im Stadtgraben, Sitzbänke und 46 Edelstahl-Fahrradständer - zu 80 Prozent aus einem Sonderfonds des Freistaats bezuschusst. Die Kosten für die genannten Maßnahmen in Wemding summieren sich auf fast 109.000 Euro.