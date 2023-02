Dieb in Supermarkt stiehlt Zigaretten für über 3000 Euro

Ein Unbekannter hat in einem Geschäft in Wemding eine Reihe von Zigarettenstangen mitgehen lassen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Unbekannter hat in einem Supermarkt in Wemding eine größere Menge Zigaretten gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, schlug der Täter zwischen Anfang Januar und Mitte Februar zu. Er nahm Zigarettenstangen in einem Gesamtwert von rund 3350 Euro mit. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)