Diebesbande dringt bei Firma ein: Polizei erwischt einen der Täter

Eine Bande versucht von einem Firmengelände in Wemding Metallgegenstände zu stehlen. Die Männer werden jedoch beobachtet. Die Kripo bittet um Hinweise.

In einem Unternehmen in Wemding hat am Mittwoch eine Diebesbande ihr Unwesen getrieben. Der Polizei gelang es, einen der Täter zu fassen. Die anderen sind auf der Flucht.

Nach Erkenntnissen der Polizei drangen ein 41-Jähriger und vier weitere Männer auf das Gelände der Firma in der Industriestraße ein. Sie wollten dort Metallgegenstände stehlen. Gegen 23.30 Uhr teilte ein Mitarbeiter der Polizei mit, dass er die fünf Personen über eine Live-Videoüberwachung festgestellt habe. Bei Eintreffen der Streifen entfernten sich die Männer in südliche Richtung.

Diebstahl in Wemding: Einer der Täter versteckt sich laut Polizei im Wald

Die Beamten, die auch mit einem Diensthund angerückt waren, fahndeten umgehend im umliegenden Bereich nach den Verdächtigen. Dabei konnte der Hund die Fährte des 41-Jährigen aufnehmen, der sich im anliegenden Wald versteckte. Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest.

Auf dem Areal des Unternehmens stellten die Gesetzeshüter bereits zum Abtransport vorbereitete Beute fest. Ein Sach- beziehungsweise Beuteschaden kann noch nicht beziffert werden. Die Kripo Dillingen hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise. Telefon: 09071/56-0. Die Kriminalpolizei stellt folgende Fragen: Wer hat im umliegenden Bereich der Firma, wie zum Beispiel auf angrenzenden Wald- und Feldwegen zum Tatzeitpunkt ein Fahrzeug gesehen? Wer hat in den Tagen vor der Tat auffällige Feststellungen im Bereich der Industriestraße oder dem angrenzenden Waldstück gemacht? (AZ)