Dieser Fahrer hätte nicht am Steuer sitzen dürfen

Ein 40-Jähriger wird in Wemding geblitzt. Bei der Aufnahme der Strafanzeige stellen die Polizisten fest: Der Mann hätte nicht fahren dürfen.

Eine Strafanzeige wegen Verdachts auf Fahren trotz Fahrverbot haben Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth am Dienstag gegen einen 40-jährigen Mann aufgenommen. Der Sprinterfahrer war einige Wochen zuvor in der Monheimer Straße in Wemding geblitzt worden. Was sich laut Polizeibericht im Rahmen eines Fotoabgleichs herausstellte: Gegen den Mann bestand ein rechtskräftiges Fahrverbot aufgrund eines vorangegangenen Verkehrsverstoßes. Er hätte also gar nicht am Steuer des Transporters sitzen dürfen. Die Beamten leiteten ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren ein. (AZ)