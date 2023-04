Donauwörth

vor 19 Min.

Bild von Donauwörth in der Tagesschau: Das ist die Geschichte dahinter

Plus In der ARD-Nachrichtensendung Tagesschau war am Sonntag ein Foto aus Donauwörth von Wolfgang Schneider zu sehen. Das ist in mehrfacher Hinsicht kein Zufall.

Von Wolfgang Widemann Artikel anhören Shape

Es ist die Mutter aller Nachrichtensendungen im deutschen Fernsehen: Wenn die Tagesschau um 20 Uhr in der ARD läuft, sitzen täglich Millionen von Menschen vor den Bildschirmen. Am Ende der Nachrichten leitet die Sprecherin oder der Sprecher zur Wettervorhersage über. Währenddessen ist im Hintergrund ein großes Foto mit einem schönen, stimmungsvollen Motiv aus der Republik zu sehen. Am Sonntagabend war dies eine Ansicht aus Donauwörth. Dahinter steckt eine interessante Geschichte.

So manche Zuschauerin und mancher Zuschauer in der Region hat am Sonntag gegen 20.15 Uhr aufgemerkt, als das farbenfrohe Bild hinter Tagesschau-Frontmann Jens Riewa erschien. Der stand quasi vor dem Fußweg an der Kleinen Wörnitz. Von der Sonne angeleuchtet werden die historische Backstein-Stadtmauer, das Färbertörle, das sich im Wasser spiegelnde Rieder Tor und die im 45-Grad-Winkel über das Gewässer wachsende Linde. Im Gras blühen Osterglocken.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen