Zwei Fahrradunfälle mit Kindern: Polizei mahnt zur Vorsicht

Gleich zwei Fahrradunfälle mit verletzten Kindern hat die Polizei Donauwörth zu vermelden. Die Beamten appellieren an die Vorsicht aller Verkehrsteilnehmenden.

Ein Sechsjähriger ist am Dienstagnachmittag in Wemding mit seinem Rad so stark von einem Auto erfasst worden, dass der Bub zunächst mit dem Rettungshubschrauber ins Universitätsklinikum gebracht wurde. Laut Polizei befuhr eine 58-jährige Autofahrerin den Markplatz in Wemding, als plötzlich und unvermittelt das Kind auf dem Fahrrad die Fahrbahn kreuzte.

Ohne Helm fuhr das Kind hinter einem Hauseck hervor, das für Fahrradfahrer eigentlich gesperrt ist. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Auto und Fahrrad. Der Sechsjährige wurde vorsichtshalber ins Klinikum Augsburg gebracht, dort stellten sich seine Verletzung laut Auskunft der Beamten aber als nicht so schwerwiegend heraus. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 3000 Euro.

Zwei sechsjährige Buben wurden in Donauwörth und Wemding mit ihrem Fahrrad von einem Auto erfasst und verletzt

Der zweite Unfall ereignete sich in Donauwörth. Ein ebenfalls Sechsjähriger wurde am Dienstag gegen 7.50 Uhr auf seinem Fahrrad von einem Auto erfasst und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Laut Polizei war er mit seiner Mutter auf der vorfahrtsberechtigten Perchtoldsdorfer Straße unterwegs.

Zeitgleich fuhr eine 20-jährige Donauwörtherin mit ihrem Mercedes auf der Johannes-Knebel-Straße und wollte nach rechts in die Perchtoldsdorfer Straße abbiegen. Aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah die Frau dabei das Kind und es kam zum Zusammenstoß. Der Bub, der laut Auskunft der Gesetzeshüter glücklicherweise einen Helm trug, kam leicht verletzt ins Donauwörther Krankenhaus. Es entstand ein Schaden von circa 50 Euro. Die Autofahrerin wurde angezeigt.

Die Polizei mahnt zu mehr Vorsicht im Straßenverkehr und Sicherheit für junge Fahrradfahrer

In diesem Zusammenhang appelliert die Polizei an alle Verkehrsteilnehmenden gerade zu Beginn des Frühjahrs zu besonderer Vorsicht im Straßenverkehr, da jetzt wieder vermehrt Kinder auf den Straßen anzutreffen seien. Autofahrer sollten bedenken, dass zulässige Höchstgeschwindigkeiten nicht immer völlig ausgenutzt werden müssen, da sie nur im günstigsten Fall gelten. "Vulnerable Gruppen im Straßenverkehr werden es Ihnen danken", heißt es seitens der Polizei weiter. Erziehungsberechtigte rufen die Beamten dazu auf, Kinder nie ohne Helm mit dem Fahrrad aus dem Haus zu lassen und erste Schritte im Straßenverkehr zuerst gemeinsam zu üben. Auch die Jugendverkehrsschule der Polizei könne helfen. (AZ)