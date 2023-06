Wemding

06:00 Uhr

Dr. Jakob Berger bekommt Verstärkung in seiner Wemdinger Hausarztpraxis

Mario Schöniger (Mitte) verstärkt ab Montag die Praxis von Jakob Berger (rechts) in Wemding. Landtagsabgeordneter Wolfgang Fackler (links) ist erleichtert über diese Entwicklung.

Plus Ab kommender Woche ist Hausarzt Dr. Jakob Berger in seiner Praxis in Wemding nicht mehr allein. Sein neuer Kollege dürfte vielen im Landkreis bekannt sein.

Von Lara Schmidler

Knapp anderthalb Jahre, nachdem Dr. Jakob Berger in den Räumlichkeiten in der Bahnhofsstraße in Wemding seine Praxis eröffnet hat, darf sich der Allgemeinmediziner über Verstärkung freuen. Und das ist auch dringend nötig, denn die Zahl der Patienten wächst stetig. Ab Montag, 3. Juli, wird das Team für 12,5 Stunden von einem weiteren Hausarzt aus dem Landkreis Donau-Ries verstärkt, der viel Erfahrung mitbringt.

Mario Schöniger, gebürtiger Sachse, betreibt nämlich seit 43 Jahren eine eigene Hausarztpraxis in Nordendorf. Diese gibt der 76-Jährige nun auf - gezwungenermaßen, wie er sagt. Denn sein langjährig eingespieltes Team meldet sich in Richtung Ruhestand ab oder orientiert sich um. "Und ohne Arzthelferinnen kann man gleich zusperren", erklärt er.

