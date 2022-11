Drei Autos stoßen nahe Wemding zusammen

Gleich drei Fahrzeuge sind bei einem Zusammenprall nahe Wemding beteiligt. Ausgelöst war das wohl durch die Unachtsamkeit eines 15-Jährigen.

Drei Autos waren am Samstagnachmittag in einen Unfall nahe Wemding verwickelt. Dabei wurde niemand verletzt, doch die Schadenssumme beläuft sich an allen drei demolierten Fahrzeugen laut Polizei Donauwörth auf rund 12.500 Euro. Ursache für den Zusammenstoß war wohl das Fahrverhalten eines 15-Jährigen.

Der Jugendliche war mit seinem Aixam-Leichtkraftfahrzeug – ein Mopedauto für zwei Personen mit einer Maximalgeschwindigkeit von 45 Kilometern pro Stunde – auf der Oettinger Straße unterwegs und wollte nach rechts auf die Staatsstraße Richtung Amerbach abbiegen. Dabei übersah er den Skoda eines 22-Jährigen, der gerade in Gegenrichtung unterwegs und zudem im Begriff war, den vor ihn fahrenden Skoda eines 70-Jährigen zu überholen.

Trotz Vollbremsung werden in Wemding drei Autos in Unfall verwickelt

Zwar konnte der Skodafahrer noch eine Vollbremsung einleiten, touchierte aber in der Folge zunächst den rechts von ihm fahrenden Skoda. Anschließend prallte der Seat noch mit der Fahrzeugfront in den Frontbereich des Aixam. Dieser Aufprall war laut Polizei Donauwörth nicht mehr allzu heftig. Alle Unfallbeteiligten blieben unverletzt. (AZ)