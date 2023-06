E-Bike-Fahrer prallt in Fußgängerin: Beide müssen ins Krankenhaus

Der E-Bike-Fahrer ist am Mittwochabend in Richtung Polsingen unterwegs. Er wird wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt.

Ein junger Mann ist zwischen Wemding und Polsingen mit einem E-Bike in eine Fußgängerin gefahren. Wie die Polizei berichtet, prallte der 22-Jährige am Mittwoch, gegen 21.17 Uhr, circa 300 Meter nach dem Ortsende-Schild gegen eine vor ihm laufende 23-Jährige. Beide Personen stürzten zu Boden und kamen per Rettungswagen in die Donau-Ries-Klinik zur medizinischen Behandlung.

An dem Elektrofahrrad entstand ein Schaden in einem dreistelligen Euro-Bereich. Der 22-Jährige wurde von den Beamten wegen Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung angezeigt. (AZ)