Ein autarkes Stromnetz rund um das neue Feuerwehrhaus?

Bürger-Energie-Interessengemeinschaft und Genossenschaft informieren über PV-Anlage auf Dach des Feuerwehrhauses in Wemding. Welche Probleme zu lösen sind.

Das Interesse an einer Bürger-Photovoltaikanlage auf dem neuen Feuerwehrhaus in Wemding und möglichen weiteren Projekten dieser Art in der Stadt und deren Umgebung ist offenbar recht groß. Zu einer Informationsveranstaltung der Interessengemeinschaft (IG) Bürger-Energie Region Wemding kamen rund 130 Personen in die Stadthalle. Dort wurden Details zu der geplanten PV-Anlage genannt.

Bürgermeister Martin Drexler sagte in einem Grußwort, die IG habe sich mit der Bürger-Energie-Genossenschaft Neuburg-Schrobenhausen-Aichach-Eichstätt einen starken Partner mit an die Hand geholt. Dieser soll sich um die Verwirklichung der PV-Anlage kümmern. Drexler betonte, hinter den Zielen der IG stünden alle: "Es geht um Regionalität, was letztlich Bürgerbeteiligung bedeutet, um Autarkie, um Unabhängigkeit und Klimaschutz."

Stadt Wemding würde wohl weitere Flächen für PV-Anlagen zur Verfügung stellen

Der Bürgermeister sagte, er und der Arbeitskreis Erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit des Stadtrats könnten sich vorstellen, weitere Flächen auch vonseiten der Kommune zur Verfügung zu stellen, um Solarstrom zu erzeugen. Dies müsse mit Bürgerbeteiligung vor Ort gemacht werden. Es gebe aber noch einige Herausforderungen. Drexler nannte unter anderem die Stichworte Vermarktung, Einspeisung des erzeugten Stroms, Steuer- und Rechtsfragen.

Michael Stecher (Huisheim), der in der Interessengemeinschaft aktiv ist, zeigte auf, was jeder einzelne tun könne, um die Energiewende in Deutschland doch noch zu schaffen. Als Beispiele nannte er einen schnelleren Ausbau der erneuerbaren Energien, intelligente Stromnetze in Verbindung mit großen Speicheranlagen, PV-Anlagen auf vielen Gebäuden, Gebäudedämmung und vor allem weniger Energie in Form von Strom, Wärme und Mobilität zu verbrauchen.

Details zur geplanten PV-Anlage auf dem neuen Feuerwehrhaus gaben Genossenschaft-Vorstandsmitglied Peter Mießl (links) und IG-Vertreter Michael Stecher bekannt. Foto: Erich Rieder

Paul Mießl, Vorstandsmitglied der Bürger-Energie-Genossenschaft mit Sitz in Neuburg, stellte deren Arbeitsweise vor. Die Finanzmittel für jedes einzelne Projekt beschaffe die Genossenschaft bei Bürgerinnen und Bürgern vor Ort. Jeder potenzielle Investor müsse erst einmal Genossenschaftsmitglied werden und mindestens einen, maximal 50 Anteile zu je 100 Euro zeichnen. In der Genossenschaft und ihren Gremien habe jedes Mitglied das gleiche Stimmrecht. Die Einlage könne mit einer Drei-Monats-Frist zum Jahresende zurückgegeben werden. Eine Nachschusspflicht sei durch die Satzung ausgeschlossen.

Jede Maßnahme werde in der Regel mit festverzinslichen Darlehen mit stets gleichbleibenden Erträgen und vorab festgelegten Rückzahlungsschritten finanziert. Bei der PV-Anlage auf dem Wemdinger Feuerwehrhaus würden zuerst die direkt Betroffenen - in diesem Fall die Freiwillige Feuerwehr und deren Mitglieder - angesprochen, dann die Bürgerinnen und Bürger aus Wemding und Umgebung. Falls die Finanzierung wider Erwarten dann noch nicht erreicht sei, ginge die Anfrage an alle Mitglieder der Genossenschaft.

Das öffentliche Stromnetz im Raum Wemding ist nicht genügend ausgebaut

Weiteres Thema war das aktuell größte Problem der Wemdinger Anlage: der ungenügende Ausbau des übergeordneten 110-Kilovolt-Stromnetzes im Bereich des Versorgers EnBW-ODR. Der Anschluss ist den Experten zufolge für 30 Kilowattpeak gesichert und der erzeugte Strom kann eingespeist werden. Eigentlich könne das Dach des Feuerwehrhauses aber mit einer 250-Kilowattpeak-Anlage belegt werden.

Ein anwesender Fachmann regte an, das gesamte Areal mit Feuerwehrhaus, Fernwärme-Heizhaus, Kindergarten St. Marien und städtischem Bauhof technisch durch ein eigenes Stromnetz miteinander zu verknüpfen und über eine Schnittstelle (Trafostation) mit dem öffentlichen Netz der Wennenmühle zu verbinden. Die Strommengen, die innerhalb des eigenen Netzes verbraucht werden, würden das öffentliche Netz nicht belasten. (AZ, wwi)