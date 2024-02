Wemding

Ein Gaudizug der Rekorde erfreut das Publikum in Wemding

Plus Der Faschingsumzug in Wemding ist 2024 so groß wie nie. Was die Zuschauer so alles zu sehen und hören bekommen.

Von Wolfgang Widemann

Michael Förg, Hofmarschall des Carneval-Clubs Schlafmützen Bäumenheim, hat schon einige närrische Ereignisse miterlebt. Doch als er am Dienstag an der Spitze seiner Vereinskameraden auf den Wemdinger Marktplatz gelangt, ist er fast aus dem Häuschen. "Das ist Weltklasse", freut sich der Funktionär über die eindrucksvolle Kulisse und die tolle Stimmung beim Gaudizug der Wemdosia. Die Bäumenheimer feiern bei dem Ereignis in der Wallfahrtsstadt ihre Premiere - und tragen dazu bei, dass einige Tausend Zuschauer bei bestem Wetter einen Faschungsumzug wie noch nie genießen dürfen.

72 Gruppen und rund 1250 angemeldete Teilnehmer verbucht Umzugsleiter Matthias Hönle: "Das ist ein Rekord." Neben den Schlafmützen tummeln sich auch andere größere Faschingsvereine aus dem Donau-Ries-Kreis in Wemding: die Faschingsfreunde aus Genderkingen und Mertingen, die Blaumeisen aus Huisheim und die Faschingsfreunde aus Megesheim. Zu Gast sind zudem die Faschingsfreunde Harthausen, die Burgfunken aus Neuburg, der Faschingsverein Dischingen und die Narren aus Kerkingen.

